Tänasel E-smaspäeval osaleb 280 e-poodi

E-smaspäev on kasvanud riigi suurimaks ühiskampaaniaks, kus lööb aktiivselt kaasa müstiliselt suur hulk osalejaid. "Nii on loogiliseks arenguks, et oleme tihendanud kampaaniapäevi ja laiendanud nii osalejate kui ka tootevalikut, et vastata ostjate ootustele ja soovidele," ütles E-smaspäeva korraldava Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. Eelmisel E-smaspäeval kasvas e-poodide käive lausa 2,5-3 korda võrreldes tavapäevaga, mis näitab, et tarbijale võimaldatakse tõeliselt isuäratavaid eripakkumisi.