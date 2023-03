Päästjatel oli tegemist tossava tugitooli ning vingugaasiga

4. märtsil kell 20.43 anti haiglast teada, et Väike-Maarja vallast Rakke alevikust on vingugaasimürgistusega toodud ravile vanem mees, kuid oli oht, et kodus olnud naisel on samuti mürgistus. Kohale sõitnud päästjad selgitasid, et majas oli vingugaasi sisaldus nii kõrge (242 ppm-i), et paari kolme tunni jooksul tekib inimesel pulseeriv peavalu, uimasus, väsimus, ärritunud olek ja iiveldus. Päästjate saabumise ajaks ruume juba tuulutati. Naise tervist kontrollisid kohapeal kiirabi töötajad. Selgus, et majas oli ahjusiiber liiga vara kinni pannud. Päästjad avasid siibri ja aitasid tube tuulutada. Majas puudusid suitsu- ja vingugaasiandur. Päästjad tuletavad meelde, et alates 1. jaanuarist 2022 on vingugaasiandur kohustuslik ka siis, kui hoones on tahkekütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – puuküttel ahi, kamin, pliit või katel.