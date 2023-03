Valimised ⟩ Triin Varek: keskerakonnast on kahju

Maakonnas 1198 häält kogunud Varek rääkis, et tema esmane eesmärk valimistel oli erakonna toetamine. "Muidugi on minu isikus kinni see, et kõik, mida ma teen, tahan teha võimalikult hästi," rääkis ta. Keskerakonna kehva valimistulemust Lääne-Virumaal kommenteerides lausus Triin Varek, et tulemuste analüüsi küll erakonna juhtkonna tasandil alles tehakse, kuid isiklikult arvab ta, et valijatele tehti vähe selgitust selles osas, mida ikkagi tähendab see, kui maakonnast ei saada ühtegi mandaati või saadakse neid vähe.