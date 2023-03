Vasakpartei liige Jelena Fjodorova ütleb, et neile kuulub tõepakett ja Kaja Kallas viib Banaania kuristikku

Kundas elav meditsiinitöötaja Jelena Fjodorova tõusis meedia huviorbiiti aasta tagasi Vene-Ukraina sõja alguses, kui postitas oma sotsmeediasse skandaalse sisuga sõnumi: "See on kättemaks. Põhjatuul. Kogu Vene Maailm on võidu ootuses, sest teisiti ei saagi. Aitab rüütellikkusest ja õilsusest, nüüd on oluline mitte kellegagi läbi rääkida, vaid ajada Ukraina Reich punkrisse ja välja veeretada."