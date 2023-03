"Kuue ruuduga aknast" kumab vildelikkust

Žürii staažikaim liige Ilme Post tuletas meelde, et auhinna ellu kutsunud Vilde kolhoosis hooliti loodusest ja inimesest. "Oli aeg, kui kolhoose kiideti selle eest, kui mõni maja veeti ära ja selle asemel tehti põld, aga Vildes loeti, mitu suitsu on külas. See raamat on koduaken, kuue väikese aknaruuduga aken, kust üks tark inimene vaatab kas sisse või välja," mõtiskles Post. Ta märkis, et lugedes liikus mõte Anu Raua vaipade peale ning tuli silme ette vaip, mis on Vainupea kirikus.



Vinni-Pajusti gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Argo Mund jagas arvamust, et Anu Raua raamatut ei saa lugeda ühe hingetõmbega, sest selleks on seal liiga palju väärt mõtteid. "Neid on igasuguses vanuses inimesele," arvas ta.



"Elutargad mõtted," lisas Viru-Jaagupi raamatukogu direktor Ülle Rajamart.



Anu Raud, kellele kohe anti teada Eduard Vilde kirjandusauhinnaga pärgamisest, oli väga üllatunud ning ütlemata rõõmus. "Oi-oi-oi! Mul on tõesti hea meel!" lõi Anu Raua hääl särama. "Kuidagi väga suur rõõm on. Olen ju eluaeg kunstivärkidega toimetanud. Võib-olla ka sellepärast, et perekond on ka [kirjandusega seotud] - isa ja ema ..." Ta märkis, et kirjutamine on vanas eas jõukohane tegevus, sest mõned asjad võtavad rohkem võhmale. "Olen nii rõõmus ja tänulik. Mõtlen Vilde asjade peale - nii vägev kirjanik."