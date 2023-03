EKRE ehmatuseks osutusid mobiliseeritud liberaalideks

EKRE esimees Martin Helme haistis hädaohtu ehk kindlat kaotust reformierakonnale juba valimispäeva lõuna ajal, kui tuli välja avaldusega, et e-hääletamine on ikka jama ja tulemused suure tõenäosusega võltsitud. Ta nägi, et valimisaktiivsus, sealhulgas e-hääletamisel, on tavatult suur, ja teades oma erakonna toetaja keskmist profiili, mõistis, et EKRE kaukasse need hääled ei kuku. Küllap oli Helme kursis, et tema keskmine valija – väikelinnas või maal elav vanemas eas mees – arvutit eriti ei kasuta. Lisaks olid ekrelased ise kutsunud üles sedeliga hääletama, nii et kaotus e-hääletusel oli aimatav ja teada, rääkigu Helme sohitegemisest mida tahes.