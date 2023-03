Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, kaableid, plastikut, riideid ja ehitusjäätmeid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega. Lisaks ei tohi lõket kunagi jätta järelevalveta ning enne lõkkekohast lahkumist tuleb veenduda, et see on täielikult kustunud.