14 Selverist saab lisaks saiapätsile kätte passi

PPA vanemkomissar Marit Abram ütles, et inimeste huvi oma dokument kodulähedasest poest kätte saada on olnud ootuspäraselt suur. "Tänaseks poolteist kuud on olnud võimalik oma pass kätte saada kokku viiest Selverist Tallinnas ja Pärnus ning seda võimalust on eelistanud paljud passide tellijad. Mõistagi on inimesel mugav oma uuel dokumendil järel käimine ühendada igapäevaste toimingutega selle asemel, et eraldi PPA teeninduspunktis käia, ning seetõttu töötame selle nimel, et juba õige pea laiendada dokumente väljastavate kaupluste ringi veelgi," sõnas Abram.