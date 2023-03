Tapa vallavanemaks pürginud Isamaa liige sai nüüd riigikogusse hoopis reformierakonna ridades

Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnast sai Pipi-Liis Siemann 2498 häält. "No ma arvan ise küll, et edu taga on tõepoolest aastatepikkune töö kohalikul tasandil," ütles Siemann, kes aastatel 2012–2021 oli töötanud Türi vallavanemana.