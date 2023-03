Rakvere Teatrigalerii rõõmustab kunstisõpru kolme uue näitusega

Teatrikohvikus on avatud Lee Kelomehe näitus "Ilus ebamugavus", mis vaatleb inimeseks olemise muutlikku teekonda. "Mind paeluvad inimene ja kehakeel ning see, kuidas keha kaudu on võimalik sõnu kasutamata jutustada. Tahan näidata, et ebamugavuse kogemine ei ole alati negatiivne, vaid viib samuti edasi,” selgitas kunstnik.