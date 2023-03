Waldorfi kool vuntsib oma uut õppehoonet

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse juhatuse liige Paul Priks ütles, et Rakvere Waldorfi koolis ja lasteaias oli ruumipuudus ja tuli leida võimalus, kuidas ruumi juurde saada. Pooleteise aasta eest võeti maja ostmiseks laenu ning nüüdseks on projekti maksumus ootamatult läinud üle poole miljoni euro. Priks oli samas optimistlik ja ütles, et kui vajadus on olemas, küll siis ka vahendid leitakse.