Pomerants ja Kotka kaotasid kõvasti hääli, EKRE toetus jäi samaks

Võimalik, et kahe viimase häältekaotus on eelmisel perioodil mõnda aega võimul olnud EKREIKE koalitsiooni tagajärg. Valijate seas levis arusaam, et kui hääletada Isamaa või keskerakonna poolt, saab kaasavaraks EKRE, ja see neile ei sobinud.