Naistepäev on ikka roosiline

Kõige populaarsemaks õieks naistepäeval on jätkuvalt punane roos. Seda kinnitasid nagu ühest suust kõik Rakvere lillemüüjad, kellelt nädala alguses selle kohta uuritud sai. Kaubaks lähevad muidugi ka teist värvitooni roosid. Rooside järel on teisel kohal igat värvi tulbid ning neile järgnevad kõiksugu muud lillesordid.

Tõsi küll, Kundas lilli müüva Männiku äri perenaine ütles, et neil on edetabeli esimesed kohad vahetuses. Eelmiste aastate kogemus on tõestanud, et tulpe soovitakse rohkem kui roose. Kõige kaugem koht, kuhu Männiku äri kullerid neid kohale toimetavad, on Püssi.