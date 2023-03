Haljala koolijuht Ivo Tupits ütles 8. märtsil kooliperet tervitades, et neil on praegu nagu esimene september. "Uus koolimaja on kingitus, mida saavad kogeda vähesed koolipered. Hoolime ja väärtustame seda maja nii nagu tegime seda 1994. aastal Rakvere põhikoolis. Isegi peale viit aastat kasutamist nägi see ikkagi välja nagu uus. Kas hoiame seda maja," küsis koolijuht õpilaste käest. Koolijütsid vastasid seepeale kui ühest suust "jaa".