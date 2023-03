Tarvast tuule tiibadesse saanud horvaat leidis uue klubi

‘‘Ma tahan tänada BC Tarvast, et nad andsid mulle võimaluse mängida kõrge tasemega liigas. Hooaeg on olnud meie jaoks raske, tulemused ei ole olnud kõige paremad, kuid soovin teile edu ja kõike paremat edaspidiseks. Kokkuvõtvalt oli see mulle väga tähtis ja vajalik kogemus, ma ei unusta seda kunagi," rääkis horvaadist keskmängija.