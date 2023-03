Muinsuskaitseameti toetusi jagus ka Virumaale

"Võrreldes varasemate aastatega on toetuse saajate hulgas rohkem püsinäituse projekte ja muuseumisõpru ootavad ees mitmed üllatuslikud projektid, kus muuseumiga on võimalik kohtuda esmapilgul ebaharilikes olukordades. On hea meel tõdeda, et meie muuseumitöötajatel jagub nii lennukat fantaasiat kui ka ettevõtlikust muuseumimaastiku värskete tuultega kaasa sammumiseks," ütles Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna peaspetsialist Marju Niinemaa.