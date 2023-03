Sepa Sass meisterdab naistekuul metallist roose

Sepa Sass, pärisnimega Xavier-Alexander Aasa, kolis neli aastat tagasi Eestimaale. Soomes sündinud ja kasvanud Xavier ütles, et tundis tõmmet oma esiisade talusse ja kuna maja jäi tühjaks siis võttis ta selle üle. Sassi sõnul on ta järjekorras kaheksas põlvkond, kes samal kinnistul elab. Sämi-Tagakülas Rakvere vallas asuva palkmaja ehitas Xavieri vanaema vanaisa pea kahesaja aasta eest. Uuel peremehel on plaan talule uuesti elu sisse puhuda.