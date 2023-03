Reedel kõlab sohvaklubis eesti- ja venekeelne räpp

Eesti Hiphopi kultuurituur 2023 on kolme sõbra muusikaline ringreis mööda Eesti räpi igipõliseid kantse. Veebruaris alanud tuur on juba jõudnud Pärnusse, Tartusse ja Tallinnasse. Tuuri ajendeiks on soov tuua kuulajateni DJ Banditi mixtape "Asila", mille andis kassetina välja USA plaadimärk Funk Night Records ja osaliste vankumatu usk, et hiphop on elus.