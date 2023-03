Luup võib tundliku käes muutuda tigedateks käärideks

Roald Dahl (1916–1990) polnud muidugi mingi lastekirjanike massidesse kaduv tüüp. Loomulikult saabki just see nüüd saatuslikuks tema raamatutele, millele piltlikult öeldes käärid sisse lüüakse, nüsitakse ehk lausa suuremasse jaosse nende lehekülgedest sisse koledad räpakad augud, mida plaasterdatakse siis sobimatute lappidega, mis auke õieti katta ei suudagi. Ning nõnda tekib olukord, et see, kel Dahli raamatuid kodus pole, ei saagi neid enam osta, sest müügile tulevad veel vaid haledad jäljendid, milles Dahli käekiri on tundmatuseni nuditud.