Otsi kohta, kus sa saad – liikumispuudega inimestel pole ligipääsu kõikjale, kuhu peaks

Rakvere tervisemajja viiv kaldtee. Pildil oleva noormehe senine rekord on oodata majja viiva ukse avamist pool tundi.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja (PIK) liikmed kaardistavad igal aastal avalike ehitiste ligipääsetavust meie maakonnas. Veebruaris kohtuti taas, et kokku leppida järgmised ringkäigud ja rääkida murekohtadest. Mitte selleks, et laita, vaid ikka selleks, et olukorda parandada.