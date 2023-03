Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Pärdi muusikamaja, vallimäe purikatus, Kauba tänava viadukt, Rakvere plaza, vallimäe hotell – see on vaid väike nimekiri suurtest projektidest Rakveres, millest on palju räägitud, aga mis pole (seni) teoks saanud. Pärdi muusikamaja puhul on olemas projekt hoone renoveerimiseks, juurdeehitise rajamiseks ja väljaku renoveerimiseks koos maa-aluse parklaga.