Temperatuur püsib nädalavahetusel miinuspoolel

Laupäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärast keskööd lõuna poolt alates pilvisus tiheneb, kohati sajab lund ja võib olla pinnatuisku. Puhub idakaare tuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 5–11, kohati kuni 15 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja rannikualadel tuiskab. Puhub idakaare tuul, pärastlõunal saartest alates pöördub tuul põhja ja loodesse ning puhub 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1–6 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund, mitmel pool tuiskab. Pärast keskööd pilvisus ja sadu hõrenevad. Loode- ja läänetuul tugevneb 5–12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 3–9 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge ja tuiskab. Puhub loode- ja läänetuul 5–12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Külma on 1–4 kraadi.