Vallavanemate seas tegi valimistel parima tulemuse Indrek Kesküla

Indrek Kesküla sai Väike-Maarja vallas valimas käinutelt 335 häält, mis on üle 12 protsendi vallas antud häältest. Seejuures toimus Väike-Maarjas nii-öelda gigantide heitlus, sest see piirkond on kodukandiks ka Siret Kotkale, lisaks kandideeris kohaliku vallavolikogu esimees Hans Kruusamägi ja nende varjust hüppas ilmselt tänu silma jäänud kampaaniale välja ekrelane Andero Põllu.