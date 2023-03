MTÜ Visit Virumaa meelitab enda rüppe nii ettevõtteid kui ka omavalitsusi

Nelja aasta eest loodud MTÜ on seadnud eesmärgiks Lääne-Virumaa kui turismipiirkonna arendamise. Projekti veab eest Jäneda Mõis OÜ tegevjuht Enno Must, kes on võtnud eeskuju Ida-Virumaast, kus tema hinnangul on turisminduse arendamisega palju kaugemale jõutud.