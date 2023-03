Lidl värbab Rakvere kaupluse jaoks tööjõudu

​Lidl Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto ütles, et Lidl lubab töötajaile motiveerivat ja õiglast tasustamist. "Meie eesmärk on alati pakkuda oma poetöötajaile turu keskmisest kõrgemat palka, samuti makstakse meil iga töötatud minuti eest ja tagatud on igaaastane palgatõus," lausus ta. "Lidl pakub oma töötajatele ka mitmeid lisahüvesid, näiteks esimesest tööpäevast kehtivat täiendavat tervisekindlustust, igakuist pühendumustasu ning spordisoodustust. Meil on hea meel pakkuda Rakvere piirkonna inimestele tööd ja peagi ka osturõõmu," lisas Kippasto.