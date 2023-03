Põhjamaade politseinikud peavad Rakveres võrkpallilahingu

Epp Jalakas rääkis, et Norra esindajad on varem käinud Eestis võrkpalli rahvusvahelistel võistlustel kohtunikuks ning Norra koondistega politseivõistlustel, Rakveres oldi aga esimest korda. Meeldivaks peeti siin eelkõige seda, et kõik on käe-jala juures – majutuskohast saab võistluspaika kõndida ja ei pea tegelema bussigraafikutega. Samuti loodetakse, et väliskülalised leiavad vabal ajal linnas huvitavaid tegevusi. "Siinse politsei spordiliidu poolelt loodame muidugi, et koostöö sujub ja tulevad hea tasemega võistlused, milles ka Eesti politseivõistkonnad enda võimeid proovile panna saavad," rääkis kohaliku projektijuhina tegutsev Jalakas.

Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats ütles, et tal on väga hea meel, et koostööpartnerit otsinud Norra kui korraldajariik otsustas võistlused korraldada just Rakveres. "Tutvustades külalistele Rakvere spordihalli ja meie võimalusi, saime meeldivat tagasisidet, et meie spordikeskus ja olmetingimused on kohati isegi paremad kui Norras. See on hea näide sellest, kuidas Rakveret kui Euroopa spordilinna on märgatud," sõnas Sats.