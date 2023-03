Tuumadebatt Rakvere riigigümnaasiumis näitas noorte nutikust

"See oli vajalik kursusehinde saamiseks, aga samas oli ka väga huvitav uurida ja infot otsida," ütles Triinu Vassiljeva, kes kuulus meeskonda Kohalik Omavalitsus. Et teada, milline on kohaliku omavalitsuse ehk Viru-Nigula valla seisukoht, küsiti enne debatti vallavanem Einar Vallbaumi arvamust. "Siis arutasime omavahel, mida ja kuidas rääkida ning üldse mida arvata," lisas ta.