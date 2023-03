Teatri kaks kolleegipreemiat vahetasid omanikku

Sarvedepreemia algataja oli Eldor Valter, sarvede eelkäijaiks olid kruus ja naisnäitlejale kõrvarõngad, mis Eesti Draamateater kinkis Rakvere teatrile 50. sünnipäevaks sooviga, et Rakvere teatris kui intriigidevabas teatris oleks vähemalt see intriig.

Sarvede edasiandmisel ranget statuuti pole, need antakse isikliku tunnustusena kolleegile, kelle töödest-tegemistest ja kellega koostööst on viimasel ajal kõige rohkem rõõmu olnud.

Margus Grosnõi, kes on 20. sarvede hoidja, sai selle kolleegipreemia hoidjaks kolmandat korda. "See on suur au. Pean Toomast mingis mõttes enda õpetajaks teatris. Ta oli mu hea sõber. Pilvepiirilt saatis mulle sarved ..." lausus Margus Grosnõi. Ta lisas, et Toomas Suumanit tunnustasid kolleegid sarvedega kindlasti rohkem kui kolm korda.