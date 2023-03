Energeetikateadlane Ivo Palu: jätkusuutlik oleks kombinatsioon – päike, tuul ning biomass ja põlevkivi

Energeetika, elektrotehnika, energiamajandus, elektri- ja soojusenergia koostootmine, elektrivõrkude haldamine, varustuskindlus, olemasolevad ja uudsed energiasalvestid, elektrisõidukid – need kõik on praegu põletavalt kuumad teemad, millega tegelemine on elektriinseneride pärusmaa.