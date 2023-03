Nädala kaja: tutikas koolimaja, liberaalse maailmavaate võit ja kevade lõhn

Rõõmu saime tunda ka suure valimisaktiivsuse üle. Üldistatult näitab see, et rahvas hoolib oma riigist ning kasutab julgelt oma võimalust ja põhiseaduslikku õigust meelsust avaldada. Tõiga, et Kaja Kallas kogus naispeaministrina valimistel läbi aegade enim hääli ning riigikogu koosseisu valiti rekordarv naisi, teevad pidulikumaks just naistepäevanädala algul saabunud tulemused. Kõikvõimalike uhhuuteaduste ja esoteerikarevolutsiooni kõrval on oluliselt toetavam näha usku, et naine on mehega samaväärselt võimekas ja kindlakäeline, valmis juhtima, seisma eestimeelsete väärtuste eest ja kaitsma seda, mida ühiskonnana oluliseks peame. Igati väestav ja positiivne, ja kui lubate, siis ka tervem ja realistlikum eeskuju noortele neiudele ja tüdrukutele kui ükssarvikuna müstiline “naisenergia” manamine, mis suures osas tagurlikke mõttemalle toetab ning aastakümnetepikkuse võitluse võrdõiguslikkuse ja sõnavabaduse eest ning palgalõhe ja klaaslae vastu ära nullib.