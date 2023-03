Kohale sõitnud Võsu vabatahtlikud päästjad tuvastasid, et RMK matkaraja lähistel kaldast umbes 100 meetri kaugusel on tõepoolest noor, ilmselt eelmisel aastal sündinud veelind, kes kiire temperatuuri languse tõttu jääpankadevahelisse lompi kinni on külmunud.

Päästjate varustuses on kalipsod, mis on veekindlad ja aitavad ka külmades tingimustes kehasooja hoida. Need selga pandud, asuti abitu linnu poole mööda jäätunud merd teele. Võsu vabatahtlike juht Valdek Kilk ütles, et veelind oli suhteliselt sügaval, kaelast saati vees. "Ilmselt ta oli seal jääpankadevahelises lombikeses juba pikalt vaevelnud, lind oli ikka täitsa nõrguke. Vaba veeni oli ka omajagu maad, ise ta poleks sinna kindlasti jõudnud," rääkis Kilk.