Virumaa tooted osalevad parima toiduaine konkursil

"Soovin eraldi tunnustada tublisid Eesti väiketootjaid, kes on saanud konkursil osaleda juba 15 aastat järjest. Väiketootjate puhul on endiselt peamine märksõna kohaliku tooraine väärindamine ja uute põnevate toodete loomine traditsioonilistest toorainetest. Väiketootjate valik on suurtest alati kirjum ja iga kord positiivselt üllatav," märkis toiduliidu juhataja Sirje Potisepp ja lisas, et tihtilugu on konkursi tunnustus võimaldanud väiketootjatel oma toodetega suurte poodide sortimenti pääseda ning seeläbi areneda ja kasvada.