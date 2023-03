Ringkonnakohus otsustas: Anti Poolamets ei käitunud Andres Jaadlat korruptandiks nimetades õigusvastaselt

Poliitikute Andres Jaadla ja Anti Poolametsa vahelist sõnasõda on praeguseks arutatud kahes kohtuastmes. Kui Viru maakohus leidis mullu suvel, et Poolamets poleks tohtinud oma sotsiaalmeediapostituses mainida, et Jaadla on kunagi ammu süüdi mõistetud korruptsioonikuriteos, siis Tartu ringkonnakohus jõudis tänavu veebruaris seisukohale, et selle tõsiasja meenutamine ei olnud siiski õigusvastane. Ringkonnakohtu otsus pole aga jõustunud, see on edasi kaevatud riigikohtusse.