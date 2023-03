Tehisintellekt ootab inimesi kõnet annetama

Kui me seni oleme harjunud kasutama kõnetehnoloogia lahendusi inglise keeles, ei ole kaugel ka aeg, kui me saame pöörduda oma telefoni, nutikella või auto poole oma emakeeles. Ent selleks tuleb talle enne eesti keel selgeks õpetada.

Möödunud aasta septembris alanud kõnekogumisprojekti kaudu on seni kogutud juba 88 tunni jagu ehk ligi 1200 erinevat kõneannetust. Annetuste keskmine pikkus on ca 5 minutit ning kõige aktiivsemad annetajad on olnud 25-34-aastased. "Võib öelda, et naised on meestest mõnevõrra aktiivsemalt üleskutsega kaasa läinud, kuna ligi 2/3 kõigist kõne loovutajatest on olnud naised," rääkis RIA masinõppe- ja keeletehnoloogia osakonna juht Kaupo Laagriküll.