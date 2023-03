Tiina ja Enno Tammer: me ei ole millegi vastu, vaid me oleme oma kodu poolt, oma põhjaranniku poolt ja oma inimeste poolt

Letipeale kodu rajanud kirjastajaperekond on pidanud kolme võitlust. Esmalt tuli vastu seista sellele, et Estonian Cell ei tõmbaks heitvete toru läbi nende krundi. Siis võideldi polügooni ehitamise vastu külla. Kolmas võitlus algas eelmise aasta sügisel, kui selgus, et Tammerite kodust kahe kilomeetri kaugusele tahetakse ehitada tuumajaama.