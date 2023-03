Toomas Krall andis oma hääle legendaarsele Asterixile

"Ei tahaks öelda, et dublaaž määraks pool filmi emotsioonist, aga väga oluline koht on tal küll," ütles Krall, kes on paraku näinud ka selliseid filme, mille dublaaž filmi olemusega kohe üldse kokku ei lähe. Teinekord oleneb aga palju asukohamaast, kuhu film on suunatud. "Igal riigil on oma kultuur ja sõnakasutus. Aga kui teha film eestikeelseks, tõstab see meie jaoks tema väärtust poole võrra," on näitleja veendunud.