Näitekirjaniku esikromaan toob kaadrisse “Kaadrivälised”

Näidendi romaaniks kirjutamisel võttis kirjanik draamateost kui kondikava, millele hakkas aegapidi liha luudele kasvatama. “Mõne koha peal ikka kratsisin kukalt, sest näidendina oli seda lihtne kirjutada,” tunnistas autor. Piret Saul-Gorodilov ütles, et on algteost väga palju laiendanud. “Kui näidendis pole tegelaste minevikku ulatuvaid taustu, siis romaanis tulevad need meenutuslike episoodidega välja,” selgitas kirjanik.