Juhtkiri: teeme jälle suvesaundi!

Suvesaund sai alguse siis, kui koroona sundis kõiki kodudesse varjuma ning muusikutel ei olnud võimalustki kuskil avalikult üles astuda. Nüüd on taas vabadus tegutseda-toimetada ja soovija saab kasvõi iga nädal mitu korda kontsertidel käia. Sellegipoolest on Virumaa Suvesaund äge ja täiesti ainulaadne võimalus meie maakonna muusikutele.

Muusikamaastik on üks tore maastik, mis areneb suuresti ise ja nõnda pidevalt. Muusikute looming peegeldab ühiskonda ja aega, kus see on tehtud. Seda nii kõlapildi kui ka sõnumite poolest, mida muusikasse valatakse.