Sohvaklubis tehakse reedel improteatrit

Kui nimetada reedel üles astuvaid näitlejaid fantastiliseks nelikuks, siis nende supervõimed oleks Mesipuu-Veebeli sõnul järgmised: "Rauno on Megamuunduja, kel on võime hüpata rollist rolli sekundiga. Eriti vingelt teeb ta seda siis, kui sealjuures rääkida ei tohi. Erki on "Humoorikus Originaalis" liigi ainulaadne esindaja. Kui tema suu avab, on publikul võimatu tõsiseks jääda. Tarvo on Stiiližonglöör, kes orienteerub suurepäraselt kõigis improteatrivormides. Mina ise olen Vokaalkameeleon, mul pole probleemi improviseerida koloratuursoprani aariat või kehastada rämehäälset rokipeeru."