Tänane suusasarja etapp Pariisi Puhkeküla radadel jääb ära

Suusasarja korraldajad andsid suusasõpradele teada teada, et kahjuks peavad nad kurvalt teatama, et viimaste ööde vihmasadu ja tugevad plusskraadid on Pariisi suusarajad sõidukõlbmatuks teinud. Seega tänane Rattabaasi Suusasarja Pariisi etapp jääb ära, aga oleme planeerimas järgmiseks kolmapäevaks (22.03) asendusetappi ja koondautasustamist