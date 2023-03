Nädala lõpp toob nii öösel kui ka päeval vaid plusskraadid

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Külma on 6–12, kohati kuni 15 kraadi, saartel ja paiguti rannikul 2–8 kraadi. Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on paiguti udu. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, ent ilm püsib olulise sajuta. Tuul pöördub kagusse ja tugevneb järk-järgult 3–9, õhtul saartel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi.