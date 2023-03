Haljalas põlenud maja korteriühistu ei saanud õigel ajal kätt pulsile

Haljala Põllu tn 6 korteriühistu juhatuse liige Toomas Sääsk ütles, et Topestate OÜ-le kuuluva korteri üürnikele on korduvalt politsei kutsutud. "Kui ühtedel kulgeb elu nagu ühiselamus ja teised elavad pereelu, siis need elud kulgevad erinevalt," kommenteeris Sääsk, kelle sõnul olid üürnikud samas ennast viimase poole aasta jooksul paremini ülal pidanud kui tavaliselt.