Balletigala kulgeb klassikalainel

Balletikoolide gala korraldaja, Kaurikooli juhi Anne Nõgu sõnul on tore, et Eesti balletikoolid, kes valmistavad ette professionaalseid balletiartiste – Tartus Vanemuise tantsu- ja balletikool, tantsu- ja balletikool Fleur, pealinnas Tallinna balletikool ja Fouetté – on võtnud vastu Kaurikooli kutse astuda üles balletigalal.