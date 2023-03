Võitjameeskonna treener ja turniiri eestvedaja Mati Merirand oli rahul, sest noored said mitme kuu vältel igal nädalal ühe korraliku kogemuse võrra rikkamaks. Meriranna hinnangul on kogu turniiri suurim pluss selles, et meeskondadel tekib pikema aja vältel motivatsioon koos treenimas käia, mis omakorda mõjub võrkpalliharrastusele positiivselt.