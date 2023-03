Eesti Võrkpalli Liidu uueks peasekretäriks saab endine Haljala vallavanem

"Loodan, et võrkpalliseltskond võtab mu positiivselt vastu," vahendas alaliidu koduleht Lillebergi sõnu. "Annan endast selles ametis kõik, et Eesti võrkpall elaks ka tulevikus sama hästi või isegi veel paremini kui praegu. Viimased kümme aastat on võrkpall olnud mulle kõige südamelähedasem spordiala ja olen seda pikalt harrastanud. Suurim märksõna võiks uues ametis ala edendades olla stabiilsus ja professionaalsus igas mõttes. Väikesest kohast tulles on mulle kindlasti oluline ala regionaalne areng," rääkis alaliidu peatne juht. "Juhina olen eelkõige meeskonnamängija, kes kuulab oma meeskonnaliikmed ära ja usaldab neid ise otsuseid langetama ja ellu viima," lisas Lilleberg.