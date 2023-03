Neljas Rakvere kultuurifestival toimub 6.–12. novembrini

Rakvere kultuurikeskuse direktori Eve Alte sõnul on festivali koostööpartner taas rahvusooper Estonia. "Lavale jõuab Gaetano Donizetti koomiline ooper "Don Pasquale", mis on nautinud publikumenu kõigis maailma teatrites," ütles ta. "Lisaks rõõmustame festivalisõpru Tšellopoiste suurkontserdiga, kus lisaks meeleolukale muusikale on oodata ka valgussõud. Kontserte annavad Eesti Rahvusmeeskoor, Virumaa Noorteorkester ja Virumaa Kammerorkester. Lisaks on oodata balletifotograaf Rünno Lahesoo fotonäitust ning palju muud põnevat," tutvustas Alte.