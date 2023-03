Palmse Metall värvib vähihaigete märkamiseks ja abistamiseks osa oma haagiseid roosaks

Palm rääkis, et kampaania on kogu kollektiivi ühine idee. "Me oleme oma kollektiivis õnnistatud, et meie töötajad pole otseselt selle raske haigusega kokku puutunud, aga tahtsime lihtsalt panustada," lausus ta. "Julge värvivalik pärineb aga meie naisperelt. Me ei ole esimesed, kes sel moel probleemile ja vähiravifondile tähelepanu tõmbab – on nähtud ka roosade lintidega metsatöömasinaid ja Pärnumaal peaks ringi sõitma üks roosat värvi Valtra traktor."