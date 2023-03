15. Tallinn Music Week avalikustas muusikaprogrammi

Enim välisartiste saabub TMW-le Soomest (11), Ühendkuningriigist (9), Kanadast (8), Lätist (7), Saksamaalt (7), Ukrainast (6), Leedust (5), Prantsusmaalt (5) ja Rootsist (5). Tuntumate välisesinejate seas on Rootsi multitalent Graham Lake, Nigeeria päritolu USA elektroonikaprodutsent Colloboh, Soome-Saksa tõusev poptäht PALMU, BBC poolt "Šoti aasta tegijaks" pärjatud räppar Bemz ning Euroopa talendifestivalide lemmikuist 52 Hertz Whale Slovakkiast ja K not K Rumeeniast. Luubi all on ka Aafrika mandri ja selle diasporaade uus muusika ning globaalsete trendide lokaalsed tõlgendused.