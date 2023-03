Cydefect filmis uuele singlile muusikavideo seitsme meetri sügavusel

Bänd kuulutab oma sotsiaalmeedias, et tegemist on nende esimese muusikavideoga, mis filmitud seitsme meetri sügavusel maa all. Nõnda spetsiifilist määratlust kommenteerides jäävad nad aga napisõnaliseks. "Asukoht on paraku salastatud ja selle kohta me ei tohi paraku rohkem infot jagada, kui et tegu on ühe betoonehitisega kuskil Eestis," sõnas bändi solist Kadri Mark. "See oli päris põnev kogemus ja saime kinnitust, et video filmimine on korralik väljakutse. Higi, väsimus ja tulitavad jalad käivad asja juurde," rääkis laulja. "Pulli sai muidugi ka, meil oli super muhe ja mõnus tiim."