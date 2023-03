Galerii ⟩ Prantslased tõid Eestisse viimase põlvkonna lahingumasina

Uute vägede logistikaüksus, mis jõudis Eestisse juba mõned nädalad tagasi, koosneb umbes sajast inimesest. Nende töö oli täna saabuvate võõrleegioni võitlejate jaoks ettevalmistusi teha. Öösel Tapale jõudnud rong tõi siia 50 ühikut tehnikat, millest 35 on soomustatud lahingumasinad. Teiste seas on ka esimest korda meie piirkonda jõudnud jalaväe soomustatud​ lahingumasin Griffon, mis asendab seni prantslaste kasutuses olnud lahingumasinat Viking.

Prantsuse kontingendi ülem kolonelleitnant Edouard Bros ütles, et kuna siin seni teeninud Alpi mägiüksus on spetsialiseerunud just talvisele sõjapidamisele, saabus aastaaegade vahetuse tuules uus üksus.